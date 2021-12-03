"QR-оттепели" в Свердловской области не будет

Власти Свердловской области не собираются вводить никаких послаблений в системе QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, сегодня уральские бизнесмены обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-систему на входах в торговые центры. По словам предпринимателей, после введения ограничений посещаемость торговых точек снизилась до 75%, что может привести к банкротству арендаторов и самих ТЦ.

Как заявил сегодня Креков, на данный момент в Екатеринбурге от ковида привито более 800 тысяч жителей города, и все они имеют QR-коды.

"Они куда ходят за покупками, куда ходят питаться? Посещают ли они театры?", - задался вопросом вице-губернатор.

По его словам, также проходить в эти места могут несовершеннолетние со студенческим билетом и дети в сопровождении взрослых с QR-кодом.

"Кроме этого, добавляются люди, которые переболели и тоже имеют QR-коды. Это достаточно серьезная группа населения, которая, в общем-то, весомо определяет ситуацию на рынке", - считает Креков.

Он добавил, что будет "делаться все возможное, чтобы поддержать тех, кого мы называем налогоплательщиками".

"Все поступившие предложения мы рассматриваем на штабе. Будет ближайшее заседание штаба – мы рассмотрим предложения, примем решение и обязательно поставим об этом в известность общественность", - заключил Павел Креков.

Стоит отметить, что в соседней Тюменской области наступила "QR-оттепель": жители могут свободно посещать торговые объекты в рабочие дни до 18 часов безо всяких кодов. Такое решение на днях принял региональный оперативный штаб.