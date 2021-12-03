"QR-оттепели" в Свердловской области не будет

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
очереди в торговый центр в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"QR-оттепели" в Свердловской области не будет

Власти Свердловской области не собираются вводить никаких послаблений в системе QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.
Читайте также:

Напомним, сегодня уральские бизнесмены обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-систему на входах в торговые центры. По словам предпринимателей, после введения ограничений посещаемость торговых точек снизилась до 75%, что может привести к банкротству арендаторов и самих ТЦ.

Как заявил сегодня Креков, на данный момент в Екатеринбурге от ковида привито более 800 тысяч жителей города, и все они имеют QR-коды.

"Они куда ходят за покупками, куда ходят питаться? Посещают ли они театры?", - задался вопросом вице-губернатор.

По его словам, также проходить в эти места могут несовершеннолетние со студенческим билетом и дети в сопровождении взрослых с QR-кодом.

"Кроме этого, добавляются люди, которые переболели и тоже имеют QR-коды. Это достаточно серьезная группа населения, которая, в общем-то, весомо определяет ситуацию на рынке", - считает Креков.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он добавил, что будет "делаться все возможное, чтобы поддержать тех, кого мы называем налогоплательщиками".

"Все поступившие предложения мы рассматриваем на штабе. Будет ближайшее заседание штаба – мы рассмотрим предложения, примем решение и обязательно поставим об этом в известность общественность", - заключил Павел Креков.

Стоит отметить, что в соседней Тюменской области наступила "QR-оттепель": жители могут свободно посещать торговые объекты в рабочие дни до 18 часов безо всяких кодов. Такое решение на днях принял региональный оперативный штаб.

Теги: QR-коды, Креков, ТЦ, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2021 08:23 Мск В 20% свердловских ресторанов и кафе не спрашивают QR-код на входе
Ранее 25.11.2021 08:25 Мск Жители Екатеринбурга категорически против QR-кодов в общественном транспорте
Ранее 24.11.2021 13:25 Мск Креков исключил полную отмену QR-кодов до новогодних праздников
Ранее 24.11.2021 12:27 Мск Свердловские власти учтут опыт Татарстана при введении QR-кодов в транспорте
Ранее 22.11.2021 13:40 Мск В свердловском оперштабе заявили, что зрители вернулись в театры после QR-кодов
Ранее 18.11.2021 15:47 Мск "Мы очень этого не хотим": в Свердловской области не собираются отменять QR-коды
Ранее 18.11.2021 13:07 Мск Свердловские рестораторы призвали отменить QR-коды для посещения заведений
Ранее 17.11.2021 12:34 Мск В свердловском оперштабе заявили, что покупательский трафик ТЦ восстановился после QR-кодов
Ранее 16.11.2021 09:36 Мск Свердловский депутат Госдумы ответила всем недовольным введением QR-кодов
Ранее 15.11.2021 15:29 Мск В 17% свердловских кафе и ресторанов не требуют QR-коды: итоги проверок
Ранее 10.11.2021 15:19 Мск "Что за дискриминация?" Екатеринбуржцам отказывают в QR-коде, потому что они "не болели официально"
Ранее 10.11.2021 12:52 Мск Свердловские предприятия просят о QR-кодах в общественном транспорте
Ранее 10.11.2021 09:55 Мск Свердловский бизнес несет колоссальные убытки после введения QR-кодов
Ранее 09.11.2021 15:58 Мск "Пароли и явки я выдавать не буду". На Среднем Урале начали торговать QR-кодами
Ранее 09.11.2021 15:33 Мск В Свердловской области не будут вводить QR-коды в общественном транспорте
Ранее 09.11.2021 11:00 Мск После введения QR-кодов в Екатеринбурге посещаемость библиотек упала в 10 раз
Ранее 09.11.2021 10:38 Мск В Екатеринбурге из-за QR-кодов упал спрос на новогодние представления
Ранее 28.10.2021 10:59 Мск "Половина без масок": в Екатеринбурге продолжают ждать вакцинации в очередях
Ранее 27.10.2021 14:08 Мск В Екатеринбурге – очереди на вакцинацию, а вакцинированные не могут получить QR-код
Ранее 27.10.2021 11:33 Мск В Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида. Список
Ранее 26.10.2021 15:46 Мск В свердловских ТЦ, кафе и фитнес-клубах вводится обязательный режим QR-кодов
Ранее 25.10.2021 14:19 Мск На матчи "Автомобилиста" в Екатеринбурге будут пускать только с QR-кодом
Ранее 22.10.2021 13:42 Мск Свердловчанам без QR-кодов рассказали, как вернуть деньги за билеты в театр или на концерт
Ранее 22.10.2021 10:10 Мск Свердловские власти решили ускорить введение QR-кодов
Ранее 15.10.2021 14:59 Мск Куйвашев рассказал, кто будет проверять QR-коды в общественных местах
Ранее 13.10.2021 13:50 Мск Креков рассказал, что делать свердловчанам, не получившим QR-код
Ранее 13.10.2021 13:07 Мск Свердловский вице-губернатор: введение QR-кодов - это только начало
Ранее 12.10.2021 15:19 Мск QR-коды в Свердловской области введут с 25 октября
Ранее 01.10.2021 15:37 Мск В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
Ранее 01.10.2021 14:48 Мск На Среднем Урале введут свободные от COVID-19 зоны


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6773

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети