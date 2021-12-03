03 Декабря 2021
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Общество В России
Нина Ургант (2021) | Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Умерла актриса Нина Ургант

На 93-м году жизни скончалась актриса Нина Ургант. Об этом сообщили в Александринском театре, где служила артистка.

Народная артистка РСФСР умерла в Петербурге, у себя дома, передает "Фонтанка". Причина смерти не называется. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Нина Ургант сыграла больше 30 ролей в театре и снялась более чем в 70 фильмах. Наиболее известной стала роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Нина Ургант - мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.

Теги: нина ургант, актриса



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