Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан – Путин

Владимир Путин поддержал главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову в том, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан.

Примечательно, что председатель ЦИК на встрече с президентом России закон не критиковала, а наоборот – критиковала тех, кто его критиковал.

"Поскольку сейчас на слуху тема иностранных агентов, я хотела бы сказать, что на этих выборах вообще никто из них не был поражён в правах. В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие – и наблюдали, и освещали – в соответствии со всеми законами, которые действуют, – так же, как и все остальные", - сообщила Памфилова.

Но президент все равно напомнил главе ЦИК ее позицию: "Я знаю Вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом".

Памфилова согласилась: "Да, Вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный".

"Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят", - поддержал ее президент.

"Да, и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает", - продолжила Памфилова.

"Не нарушал права граждан", - заключил глава государства.