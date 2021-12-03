Прокуратура выявила нарушения в действиях арендаторов свердловских лесов

Арендаторов лесов, находящихся на территории Свердловской области, ООО "Сосьва лес" и ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по региону, обязали устранить нарушения требований противопожарной безопасности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, именно эти нарушения в будущем могут не только вызвать пожары, но и способствовать быстрому распространению огня на дальние территории.

"По итогам проверки соблюдения требований лесного законодательства выявлено, что арендаторы по условиям договоров аренды, обязаны охранять, защищать и выполнять работы по воспроизводству лесов, а также ежегодно проводить мероприятия по противопожарному обустройству. Тем не менее, вышеуказанные компании не ухаживали за лесом, не проводили прореживание, не создавали необходимые противопожарные минерализованные полосы и не организовывали прочистку квартальных просек.

"Это может повлечь в случае возникновения пожара быстрое распространение огня и, в свою очередь, создает угрозу жизни и здоровья людей, причинение имущественного ущерба государственному лесному фонду, окружающей среде", - пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о понуждении арендаторов земельных участков произвести лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в полном объеме. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Гаринского района.