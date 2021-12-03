03 Декабря 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

"Югра – для всех и каждого": о чём было инвестиционное послание губернатора

Губернатор Наталья Комарова подтвердила обязательства округа перед жителями. Накануне она выступила с инвестиционным посланием, отчётом о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 г., обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона. Главным для окружных властей остаётся человек, его физическое и социально-экономическое здоровье. И в реализации всех проектов – от поддержки впервые ставших мамами югорчанок до строительства второго моста через Обь – власти уверены: дума округа приняла бюджет на 2022-24 гг., где заложены все необходимые средства. О том, какие темы затронуты в послании главы автономии и как послание губернатора оценило экспертное сообщество, читайте в материале Накануне.RU.

Губернатор, без преувеличения, представила стратегический документ, который обозначает результаты и задачи по всем направлениям: экономика, социальная сфера, идеология, а также задаёт направления дальнейшей работы в увязке с нацпроектами и национальными целями, обозначенными президентом.

Через весь доклад "красной нитью" прошла ситуация с пандемией. Новая коронавирусная инфекция отрицательно сказалась на показателе общей смертности. Хотя автономный округ по-прежнему входит в число субъектов РФ-лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста. И работа правительства и губернатора региона в этом году была сосредоточена на мерах сохранения жизни людей, удержания устойчивости экономической системы региона, сохранения рабочих мест, социальных мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Наталья Комарова(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

2022-й губернатор объявила годом здоровьесбережения. По ее словам, это будет год для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя лучше, безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, направленные на сохранение здоровья.

Сами власти сделали для этого большой задел в 2021 г., вот лишь некоторые проекты:

  • Введён в эксплуатацию Сургутский окружной клинический Центр охраны материнства и детства.
  • Завершено строительство второй очереди Центральной больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске, состоящей из 80-коечного фонда инфекционного корпуса, блоков "В" и "Г".
  • До конца текущего года должно завершиться строительство участковой больницы в Горноправдинске.
  • Приобретено помещение для Нижневартовской городской детской поликлиники № 1.
  • Приобретены 157 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть компьютерных томографов, 53 автомобиля для амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения.

К слову, во время обращения Натальи Комаровой на связь вышел главный внештатный специалист неонатолог автономного округа Сергей Нефедов, он искренне поблагодарил губернатора за поддержку проекта и отметил, что новый центр открывает перед медициной Югры новые горизонты: "Мы ориентированы на то, что учреждение со временем станет центром притяжения для всего сибирского региона и Урала и внесет вклад в улучшение демографической ситуации в Югре и России".

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

В 2022-2025 годах в регионе будут реконструированы четыре медицинских объекта – поликлиника Берёзовской районной больницы, поликлиническое подразделение Федоровской городской больницы, терапевтическое отделение поликлиники Югорской городской больницы, Советской районной больницы. Будут построены 20 объектов медицинского назначения – 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 врачебных амбулаторий, 1 участковая больница, 3 поликлиники и 1 поликлиническое отделение.

По мнению председателя думы Сургута, главного врача городской поликлиники №1 Максима Слепова, округ является одним из передовых в технологиях борьбы с коронавирусом, медики в регионе обеспечены всем, начиная от диагностики, заканчивая лекарственными препаратами и достаточным количеством койко-мест в госпиталях, которые сегодня развёрнуты.

"Мы научились быстро трансформировать свою систему здравоохранения, оперативно реагировать на те вызовы, которые поступают", – подчеркнул он.

В своём послании губернатор подтвердила социальную ориентированность окружного бюджета. В 2022 г. в дополнение к традиционному подарку "Расту в Югре" будет введена единовременная выплата в сумме 15 тыс. руб. молодым мамам при рождении первого ребенка.

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Вице-спикер окружной думы Наталья Западнова отмечает актуальность командной работы в сложных условиях. "Наталья Комарова отметила важные изменения, которые были внесены в окружное законодательство, в том числе и по инициативе "Единой России". Рада тому, что в будущем году появится новая выплата", – подчеркнула зампред парламента.

Продолжение стабильного социально-экономического курса в регионе стало возможно по результатам "больших выборов-2021", этот год подтвердил консолидацию югорских элит и гражданского общества. По мнению губернатора, выборная кампания доказала важность прямого диалога с гражданским обществом, высокое ожидание от командной работы по всем вопросам, волнующим людей. "Необходимо, чтобы работа с наказами, инициативами, предложениями югорчан стала приоритетом для думы автономного округа", - напутствовала губернатор.

Наталья Комарова также рассказала, что обеспечение высокого качества человеческого капитала на основе мировых стандартов качества жизни, формирование социально ориентированной экономики – ключевая задача в 2022 г. Эти и другие обязательства подкреплены бюджетом на 2022-24 гг., который в день послания приняла окружная дума.

Югра остаётся лидером по многим направлениям среди регионов РФ, в 2021 г. тоже были достигнуты конкретные результаты, которые оказались ощутимы для каждого югорчанина:

  • округ по итогам года сохранил позиции по уровню дохода жителей – он занимает седьмое место в стране;
  • снижается уровень безработицы – с 3,2% в ноябре 2020 г. до 0,47%. На одного безработного приходится больше двух вакансий;
  • Югра вошла в группу регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2020 г., заняв шестое место среди субъектов РФ. Инвестиции в основной капитал в 2021 г. составили 1 трлн руб.

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

По словам депутата думы округа Александра Сальникова, доклад губернатора прошёл под эгидой "Югра – для каждого, Югра – для всех".

"Будущий год – год здоровьесбережения, это главное. Обращу внимание. Впервые за многие года показано тесное сотрудничество с Москвой в части привлечения федеральных средств на инфраструктурные проекты – 9 млрд руб. на несколько проектов, связанных с инженерной и промышленной инфраструктурой, и 14 млрд – на строительство второго моста через Обь", – сказал Александр Сальников.

Губернатор сообщила, что правительство округа добивается получения инфраструктурного кредита от федерации на строительство этого моста. Стоимость строительно-монтажных работ в плановый срок реализации (2022-2025 гг.) составит 62,87 млрд руб.

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с Накануне.RU отметил, что инфраструктура – опора хозяйственной деятельности. "Если округ считает, что может позволить себе взять инфраструктурный кредит, значит, надеется, что кредит окупится ростом хозяйственной активности. Такова обычная логика инвестиционных кредитов вообще – их берут для запуска какого-то вида хозяйственной деятельности и доходами возместить кредит", – сказал парламентарий.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Ожидается, что новый объект позволит его разгрузить, а также крепче связать Арктику и Азию.

Эксперты считают, что отчёт губернатора носил комплексный, аналитический характер, затронул все стороны социально-экономического развития Югры. Наталья Комарова демонстрирует полный контроль ситуации в регионе и делает ставку на командную работу: обозначены конкретные поручения правительству, прописано усиление роли каждого муниципального образования в достижении региональных и национальных целей.

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, подходы руководства автономии можно назвать правильными и эффективными: "Привлечение муниципалитетов для достижения целей в Югре возможно – власть на местах обладает достаточными ресурсами. Это эффективное решение".

Инвестиционное послание, губернатор Югры(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Теги: Наталья Комарова, инвестиционное послание



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