ЦИК рекомендовал избрать на пост председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала назначить на пост главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольгу Кириллову.

Кириллова совсем недавно вошла в состав МГИК в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Текущий глава комиссии Юрий Ермолов после сентябрьских выборов заявил о решении покинуть пост председателя МГИК, но собирается остаться ее членом в следующем составе – в декабре истекает срок полномочий действующего состава комиссии.

При этом Ермолов не руководил комиссией стандартные пять лет – он стал председателем в марте прошлого года, когда в отставку ушел из-за проблем со здоровьем Валентин Горбунов (позже стало известно о его смерти).