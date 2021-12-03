03 Декабря 2021
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Политика Москва
совет уполномоченных по правам человека, Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ (2015) | Фото: Накануне.RU

ЦИК рекомендовал избрать на пост председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала назначить на пост главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольгу Кириллову.

Кириллова совсем недавно вошла в состав МГИК в качестве члена комиссии с правом решающего голоса. Текущий глава комиссии Юрий Ермолов после сентябрьских выборов заявил о решении покинуть пост председателя МГИК, но собирается остаться ее членом в следующем составе – в декабре истекает срок полномочий действующего состава комиссии.

При этом Ермолов не руководил комиссией стандартные пять лет – он стал председателем в марте прошлого года, когда в отставку ушел из-за проблем со здоровьем Валентин Горбунов (позже стало известно о его смерти).

Теги: цик, мгик, ольга кириллова, юрий ермолов, выборы



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