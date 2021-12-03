ПГНИУ не стал взыскивать со стрелка Бекмансурова деньги за ремонт

Пермский государственный национальный исследовательский университет не стал взыскивать с Тимура Бекмансурова, обвиняемого в убийстве нескольких человек, деньги за ущерб, сообщает telegram-канал RT.

После того, как подозреваемый устроил стрельбу, университету пришлось сделать ремонт: заменить и покрасить входные группы - КПП, где сидел охранник: двери на входе в корпус, двери в аудитории, коридоры и стены, окна. Оконный блок пострадал после того, как стрелок, увидевший, что студенты выпрыгивают из окон, начал стрелять по ним.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.14 октября ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тимур Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.