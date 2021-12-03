03 Декабря 2021
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Происшествия В России
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

Завершено следствие по делу экс-замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве на 6,5 млрд рублей

Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова.

Как уточняет ТАСС, это касается только двух обвинений - одного из эпизодов мошенничества и получения взятки. Эти действия генерала, по версии следствия, причинили ущерб государству на сумму более 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем продолжается расследование третьего эпизода, связанного с поставками в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт". По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги, на которые переклеивались этикетки.

Арсланов был задержан в феврале 2020 года. Генерал обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признает.

Напомним, по уголовному делу о мошенничестве проходят также бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

Теги: халил арсланов, генштаб вс рф



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