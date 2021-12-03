03 Декабря 2021
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севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

Севастополь первым из российских регионов достиг коллективного иммунитета в 80%

Севастополь стал первым российским регионом, в котором достигнут коллективный иммунитет в 80%. По версии правительства, при достижении такого уровня всеми регионами пандемия должна прекратиться.

Выше 72% коллективный иммунитет уже в целом ряде регионов: Чукотка, Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область и Москва, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Среднероссийский же показатель оставляет желать лучшего – 53,7%

По словам Голиковой, ситуация с коронавирусом ухудшается в четырех регионах – это Калужская, Ростовская, Челябинская области и Калмыкия.

Теги: севастополь, коллективный иммунитет, татьяна голикова



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