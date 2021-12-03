Регионы начали вводить QR-коды для посещения утренников в детсадах

В Нижегородской области родителей обязали предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах.

Кроме того, на утреннике сможет присутствовать только один из родителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Обязательно соблюдение дистанции, проведение термометрии и использование масок.

Проведение мероприятий с участием разных групп или классов запрещено.

Ранее об аналогичных требованиях к проведению утренников в детских садах сообщили власти Татарстана.

Напомним, как сообщалось, в Туве собираются ввести ковид-паспорта для школьников, а в Майкопском районе Адыгеи детей невакцинированых родителей отправят на дистант. В Новгородской области посещать кружки и секции смогут только те дети, чьи родители вакцинировались от ковида.