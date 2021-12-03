03 Декабря 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Регионы начали вводить QR-коды для посещения утренников в детсадах

В Нижегородской области родителей обязали предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах.

Кроме того, на утреннике сможет присутствовать только один из родителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Обязательно соблюдение дистанции, проведение термометрии и использование масок.

Проведение мероприятий с участием разных групп или классов запрещено.

Ранее об аналогичных требованиях к проведению утренников в детских садах сообщили власти Татарстана.

Напомним, как сообщалось, в Туве собираются ввести ковид-паспорта для школьников, а в Майкопском районе Адыгеи детей невакцинированых родителей отправят на дистант. В Новгородской области посещать кружки и секции смогут только те дети, чьи родители вакцинировались от ковида.

Теги: утренники, детские сады, qr-коды



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