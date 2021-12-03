Россия признает QR-коды, выданные в ЛНР

Самопровозглашенная Луганская народная республика договорилась с Россией о признании QR-кодов о вакцинации, выданных в ЛНР.

"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации. Теперь дело за официальным оформлением этой договоренности", - цитирует ТАСС главу ЛНР Леонида Пасечника.

По его словам, признание QR-кодов республики в России упростит жизнь жителям Донбасса, поскольку те часто ездят в соседнее государство. Пасечник добавил, что в декабре ожидается очередная большая поставка вакцины из России.