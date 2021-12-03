03 Декабря 2021
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Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов стал лидером среди уральских мэров по упоминаемости в СМИ

Компания "Медиалогия" представила медиарейтинг первых лиц столиц городов Уральского федерального округа за ноябрь 2021 года. Первое место с большим отрывом занял глава Екатеринбурга.
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Как отмечают составители рейтинга (есть в распоряжении Накануне.RU), в него вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов УрФО. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 70 тысяч источников. Среди них – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Исследование проводилось в ноябре этого года.

В результате первое место занял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, чей медиаиндекс составил 11 960,0. На втором месте расположилась глава Челябинска Наталья Котова (6 204,3), а замыкает тройку лидеров мэр Тюмени Руслан Кухарук (3 075,0).

Стоит отметить, что в первой десятке также оказался председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Спикер парламента уральской столицы занял восьмое место с медиаиндексом 757,0.

Теги: Орлов, СМИ, рейтинг



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