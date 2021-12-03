03 Декабря 2021
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кот Блиц, коронавирус, лечение (2021) | Фото: vk.com/event206860096

В Пермском крае кота из приюта вылечили от COVID-19

В Пермском крае вылечили от коронавируса кота по кличке Блиц. Об этом сообщили волонтеры приюта для животных "Матроскин", передает корреспондент Накануне.RU.

На лечение кота был объявлен сбор средств. Общая сумма средств, потраченная на лечение кота составила 225 тыс. 891 руб. Из них на 168 тыс. руб. было приобретено 42 флакона лекарства. Помимо этого приходилось лечить не только основное заболевание, но и поддерживать весь организм. На сопутствующую терапию было потрачено 57 тыс. 891 руб.

Полностью лечение было завершено 1 декабря.

"Сегодня минут 20 вылавливали Блица из-под дивана, чуть не опоздали на УЗИ. Кот не знал, что не будет сегодня болезненного укола. По приходу домой носится как ураган по квартире, радуется жизни!" - сообщает семья, у которой кот находился на передержке.

кот Блиц, коронавирус, лечение(2021)|Фото: vk.com/event206860096

Напомним, ранее для вакцинации домашних животных была разработана вакцина "Карнивак-Ков". Она прошла клинические испытания и внесена в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

Вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Пушных зверей можно прививать с трех месяцев, а собак и кошек с шести. Прививку ставят двукратно с интервалом 21 сутки, ревакцинируют через шесть месяцев два раза в год.

Теги: кот, коронавирус, матроскин, блиц



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