03 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчан массово отстраняют от работы из-за отсутствия QR-кода

В Свердловской области началось массовое отстранение непривитых сотрудников от работы. Отстраненным не сохраняют заработную плату, о чем написал в своих социальных сетях депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. По его словам, к нему обратились свердловчане из разных городов и сфер профессиональной деятельности.

"Сотрудникам АО "Кировоградской завод твердых сплавов" угрожают отстранением от работы без сохранения заработной платы, причем тем категориям работников, которые не входят в соответствующий перечень Главного государственного Санитарного врача Свердловской области. В Новоуральске ситуация зашла еще дальше. Руководством МБУ "Новоуральский расчетно-информационный центр" уже изданы приказы по отстранению работников, вопреки предписаниям действующего законодательства", - пишет депутат.

По его словам, исходя из федерального закону № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", санврачи могут выносить мотивированные постановления об отстранении только тех сотрудников, которые являются носителями возбудителей инфекционного заболевания.

Несмотря на это, та же участь постигла и сотрудников ОАО "Объединенная теплоснабжающая компания", и УФПС Свердловской области АО "Почта России", и МАДОУ детский сад № 1 "Страна Детства". Всех непривитых отстранили от работы без подтверждения их статуса носителя. Люди остались без работы и средств к существованию.

Александр Ивачев направил депутатский запрос в адрес главного госинспектора труда по Свердловской области Федора Кравцова. В нем депутат потребовал принять меры и провести проверки правомерности деятельности руководства указанных выше предприятий.

Теги: отстранение, зарплата, работа, QR-код, рабочие, коронавирус, Ивачев



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