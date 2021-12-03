В Волгограде из-за взрыва на подстанции без электричества остался целый поселок

В Волгограде энергетики восстанавливают электроснабжение района Ангарский, где сегодня произошел взрыв на подстанции "Пионерской". Взрывной волной была обрушена стена здания подстанции, пострадавших нет. Правда, без света остались тысячи жителей района.

В волгоградском филиале компании "Россети-Юг" сообщили, что социально значимые объекты сразу же были обеспечены электричеством с передвижных резервных источников питания.

Жители улиц Ангарская, Большая, Продольная, П. Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская и других поселка Ангарский в Дзержинском районе Волгограда полностью или частично обеспечены электроэнергией.

"Оперативные бригады компании "Россети Юг" продолжают подключение остальных потребителей. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Энергетики проводят восстановительные работы", - сообщили в компании.