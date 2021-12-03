03 Декабря 2021
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Экономика Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

Директор "Мегалайна" Корупятник объяснил, как "Горская" сохранит российских специалистов

Появление в Санкт-Петербурге высокотехнологических кластеров вроде «Горской» предотвратит утечку из России квалифицированных специалистов. Об этом заявил глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Директор строительной компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что проект реновации «Горской» предусматривает создание не только общественных пространств, но и IT-кластера. Появление высокотехнологических кластеров в Петербурге может положительно сказаться на развитии города и предотвратить отток специалистов из РФ.

«В ближайшие несколько лет страну могут покинуть 10-15 тыс. высококачественных IT-специалистов, поэтому мы сконцентрировались на создании крупнейшего на Северо-Западе инновационного кластера», — говорит Корупятник.

Ранее компания анонсировала старт конкурса для проекта «Горской», заявки начнут принимать с 8 декабря. В жюри будут заседать представители «Мегалайна» и губернатор Петербурга Александр Беглов. Оператором конкурса выступает Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Компания намерена реконструировать территорию на севере города площадью в 130 гектаров, прилегающую к лесопарку Лисий нос. Проект «Горской» при этом полностью отвечает Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга до 2030 года, которую в марте 2021 года утвердил губернатор.

Теги: мегалайн, кластер горская, it-кластер, алекснадр беглов, реновация



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