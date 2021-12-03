В центре Москвы водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по таксисту

В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой, один человек пострадал.

По данным СМИ, водитель Cadillac Escalade стрелял по таксисту, предположительно, из травматического пистолета.

Вводился план "Перехват", подозреваемый задержан, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент случился на 2-й Брестской улице. Водитель дорогого внедорожника на перекрестке после драки с таксистом открыл стрельбу, ранив оппонента, а затем скрылся. Пострадавший госпитализирован.

По данным "Интерфакса", причиной стало то, что таксист не уступил внедорожнику дорогу.