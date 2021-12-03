Сына Добродеева на посту главы VK может сменить сын Кириенко

Гендиректор VK Group (ранее Mail.RU Group) Борис Добродеев заявил об уходе со своего поста после того, как компания перешла под контроль структур, близких к "Газпрому".

В сообщении VK говорится, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового гендиректора.

"Это было увлекательное путешествие, которое продлилось восемь лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международной игровой индустрии. Компания активно развивает направление транспорта, классифайды и другие новые инициативы. У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи", - говорится в заявлении Добродеева.

Он сообщил также, что собирается остаться в USM Алишера Усманова: "У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей".

Между тем, источник РБК сообщил, что новым главой VK может стать сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко, занимающий сейчас должность первого вице-президента "Ростелекома".