03 Декабря 2021
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Арт-резиденция, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Нижневартовская Арт-резиденция "Ядро" начала получать оборудование для открытия творческих лабораторий

Нижневартовская Арт-резиденция "Ядро" начала получать оборудование для открытия творческих лабораторий. В ближайшее время здесь начнут работать по художественному, музыкальному, швейному, танцевальному и другим направлениям. Оснащение и перспективу развития креативного пространства оценили депутаты думы города, округа и Тюменской области во время рабочей поездки депутата Госдумы Вадима Шувалова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время экскурсии по Арт-резиденции, которая в Югре стала первой, директор "Молодёжного центра" Людмила Козлова рассказала, что помещения использовали для различных мероприятий – от церемоний награждения до показов одежды местных кутюрье.

"Уже сейчас на этажах арт-резиденции проходят экспозиции работ детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят из этой категории очень важно, что их картины, а они выполнены в различных техниках, могут увидеть все желающие. Мы также гордимся тем, что наши посетители видят на просторах арт-резиденции работы Заслуженного художника Российской Федерации, члена Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО, члена Союза фотохудожников России, вартовчанина Сергея Медведева. Рядом присутствуют фотоработы известного далеко за пределами нашего города Романа Гостева", - рассказала Людмила Козлова.

По её словам, в ближайшее время в "Ядре" откроется арт-shop, где все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию, логотипированные товары, изготовленные местными резидентами. Научиться что-то создавать или творить в арт-резиденции смогут молодые люди в возрасте до 35 лет бесплатно под руководством педагогов и кураторов.

"У молодёжи есть большой запрос на создание фото и видеоконтента, например, для своих блогов. Выпускники интересуются созданием презентаций с использованием современных технологий. Мы учли этот момент и благодаря нашим партнерам ПАО "Транснефть", который ранее в рамках соглашения с правительством Югры как раз и приобрели здание для арт-резиденции, закупаем современное компьютерное оборудование. Сейчас сотрудники Молодёжного центра работают над формированием технического задания, чтобы в дальнейшем компьютеры и программное обеспечение могли использовать программисты, дизайнеры, монтажеры и другие", - рассказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

Арт-резиденция, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Оборудование для швейного цеха, создания музыкальной студии, гончарной мастерской и других лабораторий уже поступает в арт-резиденцию. Как только поставки будут завершены, сотрудники приступят к их установке. Своего часа ждут и наставники. Они уже готовы приступить к работе в лабораториях арт-резиденции. Запланировано привлекать сторонних экспертов.

"Лично меня заинтересовали мастер-классы по изготовлению крафтовой бумаги из переработанных чеков, а также по мыловарению. Вообще Арт-резиденция "Ядро" является ярким примером реализации тех проектов и наказов, которые отражены в "Карте развития Югры". Создание такого объекта отвечает всем требованиям современности и запросам молодежи, которая может здесь себя реализовать", - сказала заместитель председателя думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая.

Во время экскурсии участникам также рассказали об использовании современных технологий, которые применяются во время экспозиций картин местных художников. Авторы дают пояснения о представленных работах. Увидеть видеозапись можно через мобильное устройство. Достаточно навести камеру смартфона или планшета на размещенный рядом с картиной QR-код. Напомним, что арт-резиденция "Ядро" стала первой из четырех в Югре. Инициатором создания таких площадок в округе является губернатор региона Наталья Комарова.

"Арт-резиденция стала еще одним уникальным местом в Нижневартовске. У нас много ребят занимаются в детских школах искусств, и после их окончания естественно, они хотят самостоятельности. "Ядро" дает им такую возможность. Сюда может прийти любой желающий и выразить свои потаенные чувства", - поделился впечатлением депутат думы Тюменской области Вячеслав Танкеев.

По словам Шувалова, здание, в котором располагается арт-резиденция, строилось изначально для других целей, но, несмотря на это, сотрудникам "Молодёжного центра" удалось здесь создать особую атмосферу, удачно задействовав и расположив творческие мастерские. В завершении встречи он пожелал создателям площадки, а также будущим резидентам, творческих идей и нескончаемого вдохновения.

Теги: Арт-резиденция, Ядро, Вадим Шувалов



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