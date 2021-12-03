Власти обсудят выдачу QR-кодов при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать также при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

О том, что появление и принятие такой нормы высоковероятно, сообщил также источник в Госдуме.

Слушания по законопроектам о QR-кодах проводились в Общественной палате 26 ноября. На них предлагалось ввести исключения для перелетов, поездок в поездах и для посещения общественных мест, когда гражданин может предъявить ПЦР-тест (сейчас в законопроекте такого не предусмотрено). Это касается, например, случаев смерти или болезни гражданина или его родственников и т.д.

Прозвучало и предложение сделать для таких граждан ПЦР-тестирование в аэропортах и на вокзалах бесплатным, поскольку для многих из них (например, сопровождающие инвалида лица) могут быть сильно ограничены в средствах, а ПЦР-тест стоит недешево.