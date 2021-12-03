Власти обсудят выдачу QR-кодов при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Власти обсудят выдачу QR-кодов при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, по которой цифровой документ будут выдавать также при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

О том, что появление и принятие такой нормы высоковероятно, сообщил также источник в Госдуме.

Слушания по законопроектам о QR-кодах проводились в Общественной палате 26 ноября. На них предлагалось ввести исключения для перелетов, поездок в поездах и для посещения общественных мест, когда гражданин может предъявить ПЦР-тест (сейчас в законопроекте такого не предусмотрено). Это касается, например, случаев смерти или болезни гражданина или его родственников и т.д.

Прозвучало и предложение сделать для таких граждан ПЦР-тестирование в аэропортах и на вокзалах бесплатным, поскольку для многих из них (например, сопровождающие инвалида лица) могут быть сильно ограничены в средствах, а ПЦР-тест стоит недешево.

Теги: qr-код, пцр-тест, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6721

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети