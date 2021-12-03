На судоверфи в Азове провели профилактические беседы с собаками после требований городских властей

На предприятии "Азовская судоверфь" крайне экстравагантно отреагировали на требование городских властей устранить проблему с собаками, живущими на территории завода.

Помимо информации о том, что заводские собаки находятся под присмотром, на судоверфи сообщили в ответ городским властям, что с животными провели беседы о недопустимости противоправных действий. Директор верфи Михаил Бартник считает, что письмо составлено корректно.

"Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. Они нас еще до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не боремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом, строим пароходы, переваливаем грузы. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг, это нормально явление, собаки живут и в городе", - цитирует директора предприятия издание "Подъем".