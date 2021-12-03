03 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Урале от удара током погибла 5-летняя девочка

В населенном пункте Сухоложского района (Свердловская область) 1 декабря произошла трагедия: 5-летнюю девочку дома ударило током, из-за чего ребенок впоследствии скончался. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В тот день девочка 2016 года рождения находилась одна в своей комнате. Оставшись без присмотра, ребенок сломал настенную розетку и взял руками оголенные провода электропроводки, что привело к смерти на месте. В это время отец девочки находился дома, а мама на работе.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято прокуратурой на контроль.

Теги: девочка, смерть, удар током



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