В выходные Свердловскую область накроют сильные снегопады с порывистым ветром

В предстоящие выходные в Свердловской области испортится погода. Объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в субботу, 4 декабря, местами на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, сильный снег и гололед на дорогах.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в такой ситуации следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте.

"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, в сложных дорожных условиях соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос и топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон", - советуют в ведомстве.

О происшествиях и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.