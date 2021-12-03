03 Декабря 2021
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Происшествия В России
суд молоток (2012) | Фото:

Суд в Москве арестовал россиянина Суслова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал россиянина Кирилла Суслова, обвиняемого в государственной измене.

Ранее он был задержан ФСБ. По данным ТАСС, ходатайство следствия об аресте было удовлетворено 29 ноября.

Что именно вменяется мужчине, не сообщается. Материалы дела являются секретными.

В марте Мосгорсуд признал виновным гражданина России Сергея Петушкова в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

36-летний уроженец Одинцовского района Подмосковья был арестован в июне 2019 года. Детали уголовного дела неизвестны, в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

Теги: суслов, госизмена, арест



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