03 Декабря 2021
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дни святой екатерины, лого (2021) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге проходят "Екатерининские дни"

В Екатеринбурге проходят мероприятия Екатерининских дней, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель общественной организации «Содружество «Кольцо святой Екатерины» Надежда Вязникова, заведующая Музеем святой Царской семьи Татьяна Романюк, певец и композитор Эдуард Шакуров рассказали о том, чем будут отмечены Екатерининские дни в этом году

Дни небесной покровительницы Екатеринбурга святой великомученицы Екатерины Александрийской проходят в уральской столице с 18 ноября, исторического дня рождения города, по 18 декабря, а сам день памяти великомученицы приходится на 7 декабря.

иконы, святая екатерина, екатерининские дни(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Традиционно Екатеринбургская епархия широко отмечает этот день. Отец Максим сообщил, что центром торжеств станет праздничное богослужение, которое будет совершено 7 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе. Затем на историческом месте, где в центре города когда-то красовался храм святой Екатерины, а ныне стоит часовня ее имени, будет совершен праздничный молебен.

Также в рамках празднования дней святой Екатерины состоится традиционное вручение премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, духовно-просветительские мероприятия: экскурсии «Екатеринбург – город святой Екатерины» и «Екатерининские» экскурсии в мультимедийном парке «Россия - моя история» по экспозиции «Романовы» и в Культурно-просветительском центре «Царский».

святая екатерина, награды, епархия(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Много мероприятий подготовлено для детей и юношества. В частности, выставка работ ХХIII конкурса детского творчества «Град святой Екатерины» и награждение победителей.1 декабря при содействии Содружества святой Екатерины началась серия «Екатерининских встреч» - литературно-музыкальных бесед для старшего поколения.

При поддержке Администрации города Екатеринбурга содружеством «Кольцо святой Екатерины» в уральской столице проходит конкурс школьных эссе «Мой Город святой Екатерины». По его итогам будет издана детско-юношеская газета.

Масштабный блок дел милосердия и благотворительности запланирован Фондом святой Екатерины.

дни святой екатерины, лого(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

С 9 по 15 декабря в бывшем КОСКе «Россия» пройдет традиционная VIII православная ярмарка «Рождественский подарок». На площадке открытия будет пребывать икона великомученицы Екатерины, святой покровительницы Екатеринбурга. А в рамках культурной программы будет представлена детская сказочная повесть «Екатерина из Александрии» писательницы Татьяны Горкуновой, вышедшая дополнительным тиражом к Екатерининским дням.

рождество, дед мороз, новый год(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

7 декабря, в сам праздник святой Екатерины, специальный гость праздника – арт-группа LARGO выступит перед лауреатами премии главы митрополии в сфере культуры и искусства, а также запишет псалмы и тропарь святой Екатерины в храмах Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Теги: екатерининские дни, екатеринбургская епархия, рпц, екатерина александрийская



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