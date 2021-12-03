03 Декабря 2021
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Происшествия Москва
жкх дворники уборка снега (2018) | Фото: Накануне.ru

В Москве задержали 11 дворников, устроивших драку из-за снега

В Москве полиция задержала 11 дворников. Накануне они устроили драку на улице Машкова.
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"После вчерашней драки работников коммунальных служб задержаны 11 человек: семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка", - цитирует "Коммерсант" представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стала несогласованность действий: одна бригада дворников сбрасывала снег с крыши, другая в это время чистила под крышей дорожки.

Теги: дворник, драка, снег



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