В Москве задержали 11 дворников, устроивших драку из-за снега

В Москве полиция задержала 11 дворников. Накануне они устроили драку на улице Машкова.

"После вчерашней драки работников коммунальных служб задержаны 11 человек: семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка", - цитирует "Коммерсант" представителей правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стала несогласованность действий: одна бригада дворников сбрасывала снег с крыши, другая в это время чистила под крышей дорожки.