Свердловские бизнесмены просят отменить QR-коды на входах в ТЦ

Предприниматели Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-систему на входах в торговые центры. Как сообщает "Ъ", со ссылкой на документ, после введения ограничений посещаемость торговых точек снизилась до 75%, что позже может привести банкротству арендаторов и самих ТЦ.

"На сегодняшний день, введенными ограничениями ТРЦ поставлены в неравные условия по сравнению со “street retail”, в том числе по оплате налога на имущество по кадастровой стоимости, однако не учитывается тот факт, что на территории ТРЦ наиболее четко организован контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологическим требований", - говорится в обращении.

Бизнесмены предложили:

Отменить QR-коды на входе в ТЦ;

Вместе с QR-кодами в общественных местах ввести также альтернативу в виде наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за три дня до посещения ТРЦ;

Проверять QR-коды или ПЦР-тесты только на входах в магазины площадью более 1 тыс. кв. м., не считая продовольственных магазинов;

Оставить вход в зоны фуд-кортов, кинотеатры, зоны развлечений по QR-кодам или ПЦР-тестам. При этом заполняемость помещений не должна превышать 50%, а посетителям необходимо измерять температуру и предлагать антисептики.

Сами же предприниматели готовы выделить в ТЦ дополнительное число сотрудников, которые бы следили за соблюдением масочного режима, сами выдавали посетителям маски и призывали граждан к вакцинации.

"Это не требования, а лишь предложения, которые, мы надеемся, будут рассмотрены. Перед введением QR-кодов свердловские власти заявляли, что все решения будут принимать, советуясь с бизнесом, но этого не происходит. Контакта пока нет", - отметил председатель отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Леонид Гункевич.

Вместе с ним под обращением подписались председатель регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко, президент Уральской торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Беседин и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов.

Напомним, ранее бизнесмены уже сообщали о том, что введение обязательных QR-кодов оказало существенное влияние на бизнес, который стал фиксировать колоссальные сокращения количества посетителей. Более того, осложняется ситуация и "пиковыми или денежными месяцами" - ноябрем и декабрем.

"Сейчас мы уходим в самые пиковые месяцы, где повышенная деловая и торговая активность. Ноябрь и декабрь - это самые денежные месяцы для малого и среднего бизнеса. И мы в них уходим с ограничениями - сначала в виде "нерабочей недели", а потом и QR-кодированием. Во время "нерабочей недели" предприятия отмечали снижение доходности и трафика на 50%. Сейчас, когда начались рабочие дни, проходимость и оборот немного увеличились", - рассказывал ранее Тыщенко.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер считает, что темпы закрытия предприятий сопоставимы с человеческими жертвами в результате пандемии.