СМИ: "Газпром-медиа холдинг" будет акционером VK

Сделка по переходу доли Алишера Усманова в VK группе "Согаз" получила продолжение. Накануне СМИ отмечали, что в результате ряда сделок значительная частьVK окажется под контролем структур, близких к "Газпрому".

Сегодня же стало известно, что "Газпромбанк" внесет в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг" 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group).

В ноябре этого года Сбербанк продал "Газпромбанку" 36% в "МФ Технологиях". А накануне стало известно, что USM Алишера Усманова продала долю в 45% страховой группе "Согаз". В "Согазе" у "Газпрома" 21,2%, пишет "Коммерсант".