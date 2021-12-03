На акции в Нижнем Тагиле пройдет сбор подписей против QR-кодов

Организаторы акции в Нижнем Тагиле против введения QR-кодов устроят сбор подписей среди пришедших на мероприятие.

Напомним, что протестующие соберутся завтра, 4 декабря, в Комсомольском сквере. Начало – в 12.00.

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", организаторы получили ответ от мэрии города на заявленную публичную акцию. Она состоится в назначенное время.

"На акции будет осуществляться сбор подписей против QR-кодов, которые направятся депутатам Законодательного собрания Свердловской области", - добавили общественники.

Напомним, что 7 декабря свердловские депутаты будут рассматривать соответствующий законопроект. А сегодня утром противники QR-кодов буквально оккупировали ЗакСО и заявили, что хотят принять участие в заседании.