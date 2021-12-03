03 Декабря 2021
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Экономика В России
(2004) |

Мандарины в России подорожали на 25% за год

Стоимость одного килограмма мандаринов в России в преддверии Нового года стоит на четверть больше, чем год назад.

Перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля, отметили в компании "Эвотор".

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", сейчас оптовая цена на мандарины в России в среднем варьируется от 80 до 138 рублей за килограмм. Средний уровень — примерно 110 рублей, год назад эта сумма составляла 90 рублей.

Аналитики поясняют, что рост цен связан с сокращением поставок из Турции. Кроме того, подорожали транспортные услуги.

В конце октября Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию с 29 октября турецких мандаринов. Речь идет об определенном производителе из Мерсина. Причиной стали "нарушения обязательных требований законодательства". В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос". До особого распоряжения ввоз таких мандаринов в страну запрещен.

Теги: мандарины, цены



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