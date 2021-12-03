ВОЗ постановила создать переговорный орган для подготовки глобального "пандемического соглашения"

Всемирная ассамблея здравоохранения на своей спецсессии постановила создать межправительственный переговорный орган (МППО) для подготовки и согласования проекта глобального "пандемического соглашения" - документа по предотвращению пандемий и принятию мер реагирования. Об этом говорится также на сайте ВОЗ.

Первую встречу МППО планируется провести не позднее 1 марта 2022 года, вторую - не позднее 1 августа 2022 года. На второй должен быть представлен рабочий проект документа.

Смысл глобального "пандемического соглашения" - усиление роли ВОЗ в управлении здравоохранением всех стран. Для России оно вступит в силу только в случае, если российские власти на это согласятся.

Выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на ВАЗ не дает поводов для радости, но паниковать пока рано, считает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

"Мы безусловно поддерживаем координирующую и лидирующую роль ВОЗ в многосторонних усилиях по защите населения от угроз эпидемий инфекционных болезней... Совместными усилиями нам предстоит сформировать прочную международную правовую базу для дальнейших действий на всех уровнях. Это очень трудоемкая задача, решение которой возможно только в рамках комплексного подхода и на основе глубокого экспертного анализа. Искусственно форсировать данную работу контрпродуктивно и опасно ... Приоритетной задачей на ближайшие месяцы является согласование круга ведения и методов работы межправительственного переговорного органа", - заявил Мурашко.

Парфентьев уверен, что министр просто озвучил текст. И там много фраз, которые еще нужно перевести с дипломатического языка. Например:

"Призываем к укреплению и неукоснительному соблюдению Международных медико-санитарных правил, которые должны оставаться ключевым элементом системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Любые предложения о внесении точечных изменений в ММСП должны быть обсуждены и обоснованы... Принципиально важно, что группа подтвердила значение ММСП как основного юридически обосновывающего документа по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Недопустимо, чтобы новый инструмент создавал предпосылки к изменению, ослаблению или дублированию действующих механизмов и соглашений, включая ММСП".

Эксперт считает, что российское руководство против создания принципиально новой правовой рамки и правовой ситуации, оформленной как соглашение, и согласно лишь на точечные изменения после обсуждения и консенсуса. Однако проблема все равно есть, так как в руководстве достаточно лоббистов глобализма.

Он обратил внимание на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, что "омикрон демонстрирует, почему миру нужно новое соглашение о пандемиях".

"И правда! Как вовремя появился ужасно опасный новый штамм, ввезенный в Ботсвану (по заявлению ее правительства) группой полностью привитых иностранных путешественников! Удивительно", - написал Парфентьев.

"Очевидно, что подобное соглашение нельзя подписывать ни при каких обстоятельствах и условиях, оно полностью противоречит всем национальным интересам нашей страны. Хотя, возможно, это условие, на котором наша знать будет допущена в предбанник нового мирового порядка", - пишет аналитик Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид).

По информации Reuters, "пандемическое соглашение" будет готово к 2024 году. "Регнум" пишет, что оно может стать обоснованием для глобальной "санитарной диктатуры" под предлогом предотвращения пандемий.