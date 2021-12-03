Свердловский Роспотребнадзор: число отравлений алкоголем в регионе снизилось на 36%

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что число отравлений алкоголем в регионе снизилось по сравнению с прошлым годом.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, показатель алкогольных отравлений за девять месяцев 2021 года составил 13,1 на 100 тысяч жителей, что ниже на 36%, чем за аналогичный период 2020 года. По данным Роспотребнадзора, удельный вес таких отравлений в общей структуре находится на втором месте и составляет 25,4%.

Как добавили в ведомстве, в этом году в ходе проверок было забраковано и изъято 196 литров спиртосодержащей продукции и стеклоомывающей жидкости. Составлено шесть протоколов об административных нарушениях, по ним назначены штрафы на сумму 25 тысяч рублей.

Напомним, осенью этого года на Среднем Урале от отравления суррогатным алкоголем скончались, по официальным данным, 24 человека. По информации общественника, координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, число жертв может быть больше.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Несколько торговцев, которые проходят обвиняемыми по нему, сейчас находятся под арестом.