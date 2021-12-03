Спасатели подняли из шахты "Листвяжная" еще 12 тел погибших

Горноспасатели подняли на поверхность еще 12 тел погибших в шахте "Листвяжная". Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Сегодня утром сообщалось, что в шахте остается 27 погибших шахтеров и два горноспасателя. Уточнялось, что известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается.

Напомним, в результате взрыва и пожара на шахте "Листвяжной" (входит в холдинг "СДС-Уголь") в Кемеровской области погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. Одному из горноспасателей, которого считали погибшим, удалось выжить.

Следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое.