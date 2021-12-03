03 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Мусорный полигон возле аэродрома Нижневартовск (2019) | Фото: МОО Зеленый фронт

Строительство трех мусорных полигонов на Среднем Урале потребует 5,5 млрд рублей

Чтобы построить три мусоросортировочных комплекса в Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижнем Тагиле необходимо потратить около 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

"Общая стоимость реализации инвестиционных проектов по созданию указанных объектов по обращению с ТКО составляет порядка 5,5 млрд рублей", - передает слова замминистра ТАСС.

Возвести полигоны планируется в период с 2022 по 2025 год. Проектирование и строительство двух из них ведется за счет средств инвесторов, а последнего - в Нижнем Тагиле, за счет средств местного бюджета в рамках концессии с городской администрацией. По словам Свалова, в рамках нацпроекта "Экология" уже к 2030 году доля ТКО должна составить 100%. Для этого на Среднем Урале необходимо отстроить 12 полигонов мощностью не менее 1,4 млн тонн в год и ввести их в эксплуатацию уже в 2026 году.

На данный момент к 2023 году планируется реконструкция комплекса в Первоуральске. С 2022 по 2026 год планируется спроектировать и построить полигон мощностью 700 тыс. тонн в Екатеринбурге. Замминистра сообщил, что концессионер уже выбран, осталось найти подходящий земельный участок. Помимо этого запланированы строительство и реконструкция объектов по обращению с ТКО в Камышлове, Лесном, Сухом Логе, Новоуральске, Ирбите и Каменске-Уральском.

Теги: мусорный полигон, строительство



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