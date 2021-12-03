03 Декабря 2021
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Ямал СПГ, Сабетта (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Проект "Арктик СПГ-2" не нуждается в деньгах французских банков

Подписанные договоры с синдикатом международных и российских банков обеспечивают "Арктик СПГ-2" весь объем внешнего финансирования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "НОВАТЭК".

Французские банки участие в финансировании проекта не принимают. Более того, в качестве основных кредиторов они и не рассматривались и в финальную группу не вошли. В компании Михельсона обозначили, что СПГ-проект не вызвал вопросов у экологических экспертов, включая команду французского Bpifrance.

Ранее сообщалось, что французским банкам запретили вкладываться в "Арктик СПГ-2". Решение было принято якобы ради сохранения климата и его поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщало "La Tribune".

Напомним, 1 декабря стало известно, что компания "Арктик СПГ-2", которая занимается реализацией одноименного проекта по производству сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе, подписала кредитные соглашения на сумму до €9,5 млрд на 15 лет.

Китайские партнеры, в том числе Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк КНР, предоставили кредитные линии компании на сумму до 2,5 млрд евро. Столько же "Арктик СПГ-2" займет в банках стран – участников ОЭСР, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других организаций, застрахованных экспортными кредитными агентствами.

Российский синдикат банков, в который входит Сбербанк, Газпромбанк и его дочерний Bank GPB International S.A., госкорпорация ВЭБ.РФ и банк "Открытие", в рамках единой кредитной линии предоставил €4,5 млрд.

Соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования для реализации проекта "Арктик СПГ 2" было подписано в апреле 2021 г.

Теги: Арктик СПГ 2, Новатэк, финансирование, банк, Bpifrance



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Ранее 01.12.2021 04:17 Мск "Арктик СПГ 2" завершила привлечение проектного финансирования
Ранее 28.04.2021 20:04 Мск Синдикат банков и ВЭБ.РФ прокредитуют строительство "Арктик СПГ 2"


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