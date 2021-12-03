Пушилин: ДНР призовет на помощь Россию в случае агрессии Киева

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обратится за помощью к России и Белоруссии в случае ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1".

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не останется в стороне, если Запад решит перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что в ДНР и ЛНР уже сотни тысяч граждан РФ и бросить их нельзя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что численность группировки войск Украины в Донбассе уже достигает 125 тыс. человек, или половину всего состава ВСУ.

"Украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения... Как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.