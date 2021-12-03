Минобороны направило военных медиков в ковидные больницы Псковской области

Минобороны России по просьбе губернатора Псковской области направило в регион 30 военных медиков – они будут оказывать помощь в лечении пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа, - говорится в сообщении военных. - В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты".

Между тем, Минобороны делится с российскими гражданскими медиками и необходимыми для лечения COVID-19 ресурсами. Например, по обращению главы Смоленской области отдельная разведывательная авиаэскадрилья ЗВО вырабатывает сжиженный кислород для больниц.

"При помощи кислорододобывающих стационарных станций АКДС-70 и ТКДС-100 военнослужащие аэродромно-технического обеспечения приступили к выработке дополнительных объемов очищенного медицинского кислорода. Всего с октября 2021 года для нужд больных коронавирусной инфекцией в городские клинические больницы городов Починок, Хиславичи, Сафоново, Смоленск было передано свыше 27 тонн сжиженного кислорода", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Специальный сжиженный кислород необходим для функционирования систем авиационных комплексов бомбардировщиков Су-24, в особенности предназначенных для выполнения высотных полетов и катапультирования.

Аналогичным образом военные перерабатывают кислород для больниц и в Орле. Всего специалистами ЗВО передано для нужд медицинских учреждений в регионах дислокации более 73 тонн сжиженного кислорода.