03 Декабря 2021
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Салман Дадаев встретился с жильцами многоквартирных домов, которые требуют от АО &quot;Газпром газораспределение Махачкала&quot; подключения газа (2021) | Фото: Администрация Махачкалы

В Махачкале жители оставшихся без газа домов перекрыли проезжую часть

Жители домов на улице в Махачкале, где больше недели отсутствует газоснабжение после взрыва в частном доме, устроили акцию протеста, сообщает пресс-служба администрации.

2 декабря жильцы многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана собрались во дворе домов с требованием подключить газ.

Напомним, взрыв в двухэтажном частном доме в Махачкале произошел 22 ноября. Четыре человека пострадали, в том числе дети, один человек погиб. Сообщалось, что здание принадлежит ЗАО "Декоративные культуры" и частично использовалось под жилье.

После ЧП от газоснабжения были отключены 11 многоквартирных домов (более тысячи жителей). На территории Ленинского района был введен режим ЧС. Восстановить газоснабжение планировали до 2 декабря, после строительства нового газопровода.

Когда этого не произошло, жители микрорайона вышли на улицу и перекрыли проезжую часть.

Салман Дадаев встретился с жильцами многоквартирных домов, которые требуют от АО "Газпром газораспределение Махачкала" подключения газа(2021)|Фото: Администрация Махачкалы

Салман Дадаев встретился с жильцами многоквартирных домов, которые требуют от АО "Газпром газораспределение Махачкала" подключения газа(2021)|Фото: Администрация Махачкалы

Салман Дадаев встретился с жильцами многоквартирных домов, которые требуют от АО "Газпром газораспределение Махачкала" подключения газа(2021)|Фото: Администрация Махачкалы

На место инцидента выехал мэр Махачкалы Салман Дадаев. По его словам, новый газопровод построен, однако газовики не могут его запустить в работу, так как у них нет доступа для проверки в часть квартир многоквартирных домов.

Дадаев призвал жильцов обеспечить доступ в квартиры и подготовить все имеющиеся документы. Также он потребовал от газоснабжающей организации начать поквартирный обход незамедлительно.

Между тем, СМИ сообщают, что 11 многоэтажек были построены без разрешения на строительство и не введены в эксплуатацию законным образом.

В компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" поясняли, что процедура затягивается из-за отсутствия исполнительно-технической документации на эти 11 домов, они не приняты на баланс города, пишет "Взгляд".

Теги: махачкала, газ, протесты



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