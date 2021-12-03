03 Декабря 2021
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храм (2021) | Фото: Накануне.RU

Грузинская Церковь выступила против принуждения к вакцинации

Грузинская православная церковь (ГПЦ) не поддерживает принудительную вакцинацию, чем бы это ни оправдывалось. Об этом говорится в специальном заявлении на сайте Патриархии.

Отмечается, что вакцинация не имеет религиозного смысла. Поэтому недопустимо, чтобы священнослужитель запрещал верующим делать ее или, напротив, запрещал причащаться без вакцинации.

"У каждого должна быть возможность делать свободный выбор. Это неприкосновенное право, дарованное Богом, и его необходимо защищать", - говорится в заявлении.

В случае нарушения священнослужителями позиции Синода прихожанам рекомендуется обращаться напрямую в Патриархию.

Позиция ГПЦ по вакцинации была изложена в постановлении Священного Синода 11 февраля 2021 года. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II 11 августа тоже заявил, что вакцинация должна быть добровольной.

Сегодня в Грузии вакцинировано около 35% населения, а власти ввели ковид-паспорта для принуждения к уколам.

Теги: вакцинация, Грузия, церковь



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