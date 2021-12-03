Бастрыкин потребовал новый доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить повторный доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Напомним, работы по демонтажу прошли в прошлую пятницу и начались ночью. Очень скоро от здания остались одни руины. После этого ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в связи с вновь опубликованными обращениями к руководству Следственного комитета России по поводу сноса аэровокзала "Уктус" глава ведомства поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему повторный доклад о ходе проведения процессуальной проверки и принимаемых следствием решениях.

"В настоящее время следственными органами СК России проводится проверка о возможном совершении противоправных действий должностных лиц ряда органов государственного контроля и надзора", - добавили в ведомстве.

Напомним, по данным екатеринбургских общественников, сейчас обломки "Уктуса" вывозят на нелегальную свалку в черте города.