03 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область В России
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Бастрыкин потребовал новый доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить повторный доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге.

Напомним, работы по демонтажу прошли в прошлую пятницу и начались ночью. Очень скоро от здания остались одни руины. После этого ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в связи с вновь опубликованными обращениями к руководству Следственного комитета России по поводу сноса аэровокзала "Уктус" глава ведомства поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему повторный доклад о ходе проведения процессуальной проверки и принимаемых следствием решениях.

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

"В настоящее время следственными органами СК России проводится проверка о возможном совершении противоправных действий должностных лиц ряда органов государственного контроля и надзора", - добавили в ведомстве.

Напомним, по данным екатеринбургских общественников, сейчас обломки "Уктуса" вывозят на нелегальную свалку в черте города.

Теги: Уктус, снос, Бастрыкин, доклад



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