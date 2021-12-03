В матче НБА произошёл крупнейший разгром в истории

В матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) произошёл крупнейший разгром в истории турнира.

"Мемфис Гриззлиз" обыграли дома "Оклахома-Сити Тандер" со счётом 152:79. Как сообщает портал championat.com, победа с разницей 73 очка является самой крупной в истории НБА. При этом преимущество хозяев по ходу встречи достигало разницу в 78 очков.

Предыдущий рекорд произошёл в 1991 году, когда "Кливленд Кавальерс" выиграл у "Майами Хит" со счётом 148:80 (+68).