03 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Пункт пропуска Борисоглебск-Стурскуг, Россия, Норвегия (2015) | Фото: punktpropuska.ru

СМИ: Новое правительство Норвегии выступило за ограничение присутствия НАТО вдоль границы с Россией

Новый кабинет министров Норвегии во главе с Йонасом Гаром Стере считает, что страна собственными силами может справиться с обеспечением безопасности на границе с Россией. Правительство выступило за ограничение передвижения союзников НАТО вдоль норвежско-российской границы.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт в интервью газете VG заявила, что будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы они будут справляться сами, с помощью норвежских самолетов и кораблей.

Этот вопрос Норвегия намерена в ближайшее время обсудить с США и Великобританией.

Примечательно, что сейчас, по словам Витфельдт, на границе с Россией присутствует военных из НАТО не больше, чем когда-либо.

2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран, передают "Известия".

Теги: норвегия, нато, россия, граница



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