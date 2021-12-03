03 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Тюменская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В "Кольцово" задержали пьяного тюменца за неадекватное поведение

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за неадекватное поведение на борту самолета. Инцидент произошел 2 декабря во время выполнения рейса "Шарм Эль Шейх – Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, информация о дебошире поступила в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту. Там правоохранителей попросили прислать наряд полиции к прибывшему воздушному судну.

"По прибытии на место, транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял законные требования экипажа, выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также портил имущество авиакомпании – ломал перегородку в салоне", - рассказали в пресс-службе.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, а позже и в медучреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя. В отношении тюменца составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 11.17 КоАП РФ.

Теги: Кольцово, алкоголь, тюменец, неадекватное поведение



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