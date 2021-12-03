Раскрыта возможная дата переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу ориентировочно 7 декабря, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательная дата пока не согласована. Предположительно, переговоры пройдут по видеосвязи. Беседа будет касаться в том числе дальнейшего продвижения НАТО на Восток.

Ранее стало известно, что контакты Путина и Байдена возможны до Нового года, но они могут состояться и позже.

Впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было.