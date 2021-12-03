03 Декабря 2021
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Политика
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Раскрыта возможная дата переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу ориентировочно 7 декабря, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательная дата пока не согласована. Предположительно, переговоры пройдут по видеосвязи. Беседа будет касаться в том числе дальнейшего продвижения НАТО на Восток.

Ранее стало известно, что контакты Путина и Байдена возможны до Нового года, но они могут состояться и позже.

Впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было.

Теги: владимир путин, джо байден



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