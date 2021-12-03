На Украине министр здравоохранения предложить маркировать привитых наклейками

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что его ведомство разработало специальные правила работы горнолыжных курортов в преддверии новогодних праздников. Там будут проверять наличие прививки и клеить на привитых наклейки, чтобы отличать их от непривитых.

"Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку (например, наклейку), которая бы позволила идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись. Также отметка должна свидетельствовать о том, кто именно ее выдал", - сказал чиновник.

Но даже с наклейками отдыхающие должны иметь с собой документы на случай проверки, предупредил он.