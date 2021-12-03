03 Декабря 2021
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Максим Марцинкевич (2018) | Фото: vm.ru

Тесаку посмертно предъявили обвинения в убийствах

Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трех убийствах националисту Максиму Марцинкевичу (Тесак). Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого, Сергея.

Отца Тесака Сергея Марцинкевича официально признали его представителем. По словам адвоката, он отказался от прекращения уголовного дела "в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям" и намерен добиваться дальнейшего расследования этого преступления.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве, однако в возбуждении дела им отказали. В апреле 2021 года Челябинский областной суд признал необоснованным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста.

Сообщалось, что перед смертью Тесак дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв.

Теги: максим марцинкевич, тесак, обвинение в убийствах



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