В Прикамье заводы отстраняют без сохранения зарплаты непривитых работников

Крупные промышленные предприятия Прикамья с 1 декабря начали отстранять от работы непривитых сотрудников.

По данным "Ъ", от работы отстранили сотрудников предприятия "ОДК-Авиадвигатель" - там часть сотрудников перевели на "удаленку". Те, кто не может работать дистанционно, сидят дома без сохранения зарплаты. НПО "Искра" перевод работников на удаленную работу не предусмотрен - там также работники отстранены без сохранения зарплаты.

Вчера около 100 сотрудников пермского завода "Машиностроитель" также не были допущены к работе без прививки.

Отказ к допуску на работу предприятия объясняют предписанием Роспотребнадзора.

На "Мотовилихинских заводах" пока принято решение не отстранять рабочих, на предприятии объясняют это тем, что не все сотрудники успели вакцинироваться. На территории завода организован мобильный пункт вакцинации. На сегодня доля вакцинированных и переболевших не более шести месяцев назад работников составляет около 80%. В кратчайшие сроки предприятие доведет число вакцинированных до 85–90% для формирования коллективного иммунитета.

В краевом совете профсоюзов не возражают против отстранения невакцинированных, но считают, что сроки, в которые необходимо привить персонал, должны быть увеличены. Соответствующая просьба направлена главе региона и в оперштаб по противодействию коронавирусу.