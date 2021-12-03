В Прикамье заводы отстраняют без сохранения зарплаты непривитых работников

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
Пермский моторный завод, авиадвигатель (2015) | Фото: enc.permculture.ru

В Прикамье заводы отстраняют без сохранения зарплаты непривитых работников

Крупные промышленные предприятия Прикамья с 1 декабря начали отстранять от работы непривитых сотрудников.

По данным "Ъ", от работы отстранили сотрудников предприятия "ОДК-Авиадвигатель" - там часть сотрудников перевели на "удаленку". Те, кто не может работать дистанционно, сидят дома без сохранения зарплаты. НПО "Искра" перевод работников на удаленную работу не предусмотрен - там также работники отстранены без сохранения зарплаты.

Вчера около 100 сотрудников пермского завода "Машиностроитель" также не были допущены к работе без прививки.

Отказ к допуску на работу предприятия объясняют предписанием Роспотребнадзора.

На "Мотовилихинских заводах" пока принято решение не отстранять рабочих, на предприятии объясняют это тем, что не все сотрудники успели вакцинироваться. На территории завода организован мобильный пункт вакцинации. На сегодня доля вакцинированных и переболевших не более шести месяцев назад работников составляет около 80%. В кратчайшие сроки предприятие доведет число вакцинированных до 85–90% для формирования коллективного иммунитета.

В краевом совете профсоюзов не возражают против отстранения невакцинированных, но считают, что сроки, в которые необходимо привить персонал, должны быть увеличены. Соответствующая просьба направлена главе региона и в оперштаб по противодействию коронавирусу.

Теги: предприятие, Роспотребнадзор, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6705

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети