03 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Авария, ассенизаторская машина (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменскойобласти

В Тюменской области пьяная школьница устроила аварию с грузовиком

17-летняя нетрезвая школьница в селе Армизонское сегодня в пятом часу утра на автомобиле "Тойота Карина" въехала в ассенизаторскую машину, стоящую у жилого дома, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка "Тойоты", подруга школьницы, с которой девушки ночью вместе употребляли алкоголь, а потом поехали кататься по селу.

Предварительно, пьяная водитель взяла автомобиль у брата, который в это время был в Тюмени. Прав управления транспортом девушка не имеет. Она прошла обучение в автошколе, но водительское удостоверение ещё не получала. Показания алкотестера у школьницы составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Авария, ассенизаторская машина(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменскойобласти

Теги: Школьница, Армизонское



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