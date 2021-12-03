ФК "Урал" о возможной отставке Шалимова: Это провокация!

03 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Игорь Шалимов (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

ФК "Урал" о возможной отставке Шалимова: Это провокация!

Футбольный клуб "Урал" выступил с официальным заявлением о возможной отставке главного тренера Игоря Шалимова.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, ранее в СМИ появились новости о якобы увольнении Шалимова.

"Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где провел очередную тренировку в преддверии матча против "Локомотива", - говорится в заявлении "Урала".

В клубе заверили, что обязательно постараются разобраться в данной ситуации.

Напомним, Шалимов возглавил "Урал" в августе этого года после отставки Юрия Матвеева. За четыре месяца работы с командой специалист так и не смог поднять ее с последнего места в чемпионате России, где она пребывает и по сей день. Кроме этого, уральцы под руководством Шалимова в октябре вылетели из Кубка страны.

Теги: Урал, Шалимов, отставка, провокация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2021 13:10 Мск Игорь Шалимов начал работу с футболистами "Урала"
Ранее 10.08.2021 15:20 Мск Контракт на два года: "Урал" объявил о назначении Шалимова новым главным тренером
Ранее 10.08.2021 14:33 Мск Совместное решение: Юрий Матвеев покинул пост главного тренера "Урала"
Ранее 10.08.2021 10:15 Мск ФК "Урал" провел третий матч без побед и оказался в зоне вылета


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6693

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети