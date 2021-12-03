ФК "Урал" о возможной отставке Шалимова: Это провокация!
Футбольный клуб "Урал" выступил с официальным заявлением о возможной отставке главного тренера Игоря Шалимова.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, ранее в СМИ появились новости о якобы увольнении Шалимова.
"Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает ее провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где провел очередную тренировку в преддверии матча против "Локомотива", - говорится в заявлении "Урала".
В клубе заверили, что обязательно постараются разобраться в данной ситуации.
Напомним, Шалимов возглавил "Урал" в августе этого года после отставки Юрия Матвеева. За четыре месяца работы с командой специалист так и не смог поднять ее с последнего места в чемпионате России, где она пребывает и по сей день. Кроме этого, уральцы под руководством Шалимова в октябре вылетели из Кубка страны.