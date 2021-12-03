Свердловские депутаты предложили принять бюджет на 2022 год

Комитет по бюджету рассмотрел проект закона об областном бюджете на 2022 год и плановый на 2023-2024 года во втором и третьем чтении, предложив региональному парламенту принять закон с учетом поправок и направить его губернатору для подписания и обнародования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области.

Председатель комитета Петр Соколюк отметил, что ко второму чтению предложения парламентариев были учтены в поправках. В результате, по словам министра финансов региона Александра Старкова, доходы областного бюджета увеличиваются на 2022 год на 14,5 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений целевого назначения на 11,2 млрд рублей, и составят 346,4 млрд рублей. Доходы на 2023 год составят 355,9 млрд рублей, на 2024 год – 372, 5 млрд рублей.

Расходы на 2022 год составит 357,6 млрд рублей, на 2023 год – 355,7 млрд рублей, на 2024 год – 371,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит областного бюджета увеличивается почти на 2 млрд рублей и составит 11,2 млрд рублей.

В проекте увеличивается объем бюджетных расходов на дорожное хозяйство - 25,8 млрд рублей. Еще на 245 млн увеличится объем средств на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и составит 1,2 млрд рублей.

Депутаты также предложили региональному правительству разработать проект изменений в закон в случае перевыполнения плановых показателей. В качестве приоритетных направлений комитет рассматривает помощь муниципалитетам в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. Деньги также могут пойти на капитальный ремонт муниципальных загородных оздоровительных лагерей и/или развитие газификации сельских территорий.

Также поступило предложение и о приобретении оборудования для культурного обогащения жителей сельских населений, не имеющих домов культуры и клубов. Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика, по мнению депутатов, тоже требует финансирования. Нельзя игнорировать и необходимость обеспечения детей-сирот жильем, замену лифтов в многоквартирных домах и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Свердловской области.

"Ряд предложений депутатов связан с увеличением расходов на поддержку технологического развития промышленных предприятий, на содержание и развитие инфраструктуры технопарков, на поддержку малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей, а также перевозки населения в пригородном сообщении железнодорожным и автомобильным транспортом", - рассказали в ЗакСО.

В случае перевыполнения плана также предполагается увеличить расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также выделить средства на реализацию спортивно-подготовительных программ по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Более того, депутаты предлагают предусмотреть выделение бюджетных средств на реализацию иных предложений, отмеченных в протоколах рабочих групп, созданных временной согласительной комиссией.